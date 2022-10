Poco prima delle 20:00, in via Che Guevara a Reggio Emilia, un’autovettura si è messa in moto dal parcheggio dove si trovava andando a sbattere contro la facciata di un condominio. Nell’urto si è sviluppato un principio d’incendio. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta dalla centrale che ha spento l’incendio, limitato la propagazione del fumo nel condominio, quindi ha rimosso la macchina incastrata.

