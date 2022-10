Una serie di misure immediate, di risparmio ed efficienza, per contribuire alla riduzione dei consumi di gas naturale ed energia elettrica. È stato approvato da Arpae il “Piano di azione per il risparmio e l’efficienza energetica” all’interno dei propri uffici e laboratori.

Il piano, in coerenza con le disposizioni europee e nazionali emanate in materia di risparmio energetico, incentiva comportamenti virtuosi da parte dei lavoratori dell’Agenzia, chiedendo a tutto il personale la collaborazione con il proprio contributo personale all’obiettivo di ridurre i consumi di gas ed elettricità nel prossimo inverno.

“È un atto non solo di alto valore simbolico- sottolinea il direttore generale di Arpae, Giuseppe Bortone-. L’Agenzia, già impegnata nel migliorare l’efficienza energetica dei propri uffici con investimenti consistenti, vuole coinvolgere direttamente anche il proprio personale, invitandolo a un atteggiamento di responsabilità e senso civico, attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi e consapevoli per l’utilizzo razionale dell’energia in un momento difficile per il Paese. Arpae si impegna a riconoscere concretamente questo impegno personale: per questo è stato approvato un progetto incentivante che, sulla base dei risultati di risparmio energetico che raggiungeremo, costituisce oggetto di un accordo integrativo aziendale firmato con le organizzazioni sindacali e la Rsu, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Si tratta di una misura win-win, in quanto semplici azioni quotidiane contribuiscono al risparmio energetico nazionale, prima forma di sicurezza degli approvvigionamenti energetici, incidono positivamente sul bilancio di Arpae e apportano un contributo economico alle famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici di Arpae”.

L’impegno di Arpae

Arpae da oltre 15 anni provvede al proprio fabbisogno di energia elettrica attraverso l’acquisto di “energia verde”. Il “Piano di azione per il risparmio e l’efficienza energetica” contribuisce a promuovere lo sviluppo sostenibile del suo sistema energetico, nell’ambito di una serie di misure volte a razionalizzare i consumi energetici, incrementare l’utilizzo di fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra.

Il documento elaborato da Arpae dà indicazioni per contenere l’uso del riscaldamento e sull’utilizzo corretto di pc, stampanti, illuminazione, ascensori e di tutti gli apparecchi elettrici presenti.

I consumi saranno monitorati e confrontati con quelli del biennio precedente per verificare l’effettivo risparmio raggiunto.