Venerdì 21 ottobre, ultimo appuntamento de “Convito al cinema: delizie e mise en place nei film dei grandi registi”, a cura di Luca Silingardi per Forum UTE, all’interno della Rassegna in Auditorium – Autunno 2022.

La selezione di film ha proposto un interessante percorso tra le pellicole cinematografiche degli ultimi quattro decenni che hanno toccato il tema del cibo e degli allestimenti da tavola, indagando il tema delle passioni sopite, della riscoperta del piacere e della meraviglia che essi possono suscitare, anche negli animi apparentemente meno disposti, per retrive e distorte convinzioni religiose, rigida educazione borghese o antichi rancori e tradimenti ; non mancando di indagare anche il rapporto tra cibo, potere, amore e morte (Il Cuoco, il Ladro, sua Moglie e l’Amante). Ogni film sarà preceduto da un’introduzione del curatore, che resterà a disposizione alla fine della proiezione anche per le domande del pubblico.

Venerdì l’appuntamento è con Io sono l’amore. Regia di Luca Guadagnino. Un film con Tilda Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbriellini, Alba Rohrwacher, Pippo Delbono. Genere: Drammatico – Italia, 2009, durata 120 minuti.

Auditorium Pierangelo Bertoli – via Pia 108 – Sassuolo – ore 20:30