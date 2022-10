Nell’ambito di servizi mirati al contrasto dell’immigrazione clandestina, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo e della Polizia locale, con un’unità cinofila antidroga al seguito, ed il rinforzo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, nelle prime ore di ieri mattina, ha perlustrato alcuni stabili dismessi nelle vicinanze dell’argine del fiume Secchia, in cui nelle ore notturne sono soliti trovare dimora cittadini stranieri irregolari, gravitanti sul territorio e dediti alla commissione di reati, in particolare spaccio di stupefacenti.

Nel corso del servizio sono stati rintracciati tre cittadini stranieri che sono stati fotosegnalati e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura. Vagliatane la posizione, uno dei tre stranieri, in esecuzione di Decreto di trattenimento emesso in serata dal Questore, è stato accompagnato già nella giornata odierna presso il CPR – Centro per i Rimpatri di Milano, da dove verrà definitivamente espulso. Gli altri stranieri sono stati espulsi con ordine a lasciare il TN ed al prossimo rintraccio saranno trattenuti a loro volta.

Il dispositivo, successivamente, è stato impiegato in attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città con particolare attenzione ai luoghi, oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Complessivamente nel corso della mattinata sono state controllate 53 persone, di cui 4 di nazionalità straniera, e 35 autoveicoli.

In corso l’istruttoria per la messa in sicurezza dei luoghi, per prevenire ulteriori occupazioni abusive.