Il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, in collaborazione con l’azienda PITECO S.P.A., software house leader in Italia nelle soluzioni gestionali per la gestione della Tesoreria aziendale e Pianificazione finanziaria, ha conferito il Premio di laurea in memoria di Claudia Bega, alla sua prima edizione, alla neolaureata Unimore in Economia aziendale e management Letizia Antoni.

L’obiettivo del Premio è di valorizzare la figura del Tesoriere all’interno delle realtà aziendali e sostenere l’eccellenza e il merito delle nuove generazioni. La commissione ha valutato le domande ricevute (14), provenienti da studenti e studentesse del corso di laurea triennale in economia aziendale e management che hanno concluso il percorso alla prima sessione di luglio 2022.

Sulla base di criteri che sintetizzassero il brillante percorso di studio e l’inclinazione verso temi di finanza e tesoreria di impresa, la commissione, composta da Paolo Virenti, Giuliano Grazioli e Alessandro Giovanni Grasso ha deciso di assegnare il premio del valore di duemila euro a Letizia Antoni.

La premiazione, che si è svolta oggi alla presenza del Prorettore Unimore Prof. Gianluca Marchi, ha visto il coinvolgimento della famiglia Bega e del Team Piteco.

Piteco collabora con il Dipartimento di Economia Marco Biagi sia in progetti di ricerca che di didattica: è partner del Master in Treasury and Financial Managment e svolge testimonianze nell’ambito del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management.

La Finanza e in particolare la Tesoreria hanno rappresentato per Claudia Bega (Sassuolo 1973 – Modena 2020) l’ambito professionale all’interno del quale crescere, realizzarsi, raggiungere i propri obiettivi lavorativi e contribuire alla diffusione della cultura legata alla Tesoreria aziendale all’interno del territorio modenese ed emiliano. Laureatasi a Modena presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con il prof. Alberto Sassi, Claudia ha intrapreso un percorso professionale ponendo al centro la Finanza e la Tesoreria, collaborando, immediatamente dopo la laurea, con diverse realtà industriali in qualità di Treasury Consultant.

Letizia Antoni si è laureata in Economia aziendale e management nella sessione di laurea del 28 luglio 2022 con una relazione dal titolo “Relazione di stage presso M&W Veronesi e associati” con voto 110 e lode (relatore Michele Tiraboschi). Letizia si è immatricolata alla laurea magistrale in Direzione e consulenza d’impresa del Dipartimento di Economia Marco Biagi.