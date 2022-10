Al fine di rispondere alle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo che si dovessero manifestare nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, è indetta una selezione per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione di personale a tempo determinato, nel profilo di “Istruttore Tecnico”, Cat.C dell’ordinamento professionale. La graduatoria della selezione conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. La graduatoria potrà essere utilizzata da tutti i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per tutto il corrispondente corso di validità, per far fronte ad esigenze corrispondenti al profilo individuato.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata attraverso la procedura on-line entro il termine perentorio indicato a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell’Unione, e precisamente entro le ore 23,59 di martedì 8 novembre 2022.

OPERAIO SPECIALIZZATO-CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 02 posti a tempo indeterminato nella Categoria B3 nel profilo di “Operaio Speacializzato-Conduttore Macchine Operatrici Complesse” presso il Comune di Monzuno. La graduatoria del concorso conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

La domanda di ammissione al concorso potrà essere inviata attraverso la procedura on-line entro le ore 23,59 di venerdì 18 novembre 2022.

OPERATORE SOCIO SANITARIO

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 01 posto a tempo indeterminato nella Categoria B nel profilo di “Operatore Socio Sanitario” per il servizio Casa Residenza Anziani “Colonie Dallolio” presso Castiglione dei Pepoli, dell’Istituzione dei Servizi Sociali, Culturali ed Educativi dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. La graduatoria del concorso conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

La domanda di ammissione al concorso potrà essere inviata attraverso la procedura on-line entro le ore 23,59 di venerdì 18 novembre 2022