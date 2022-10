Domenica scorsa nella capitale, presso il Roma Sport City, si sono svolti i Campionati mondiali della sigla XFC, in collaborazione con l’ente di promozione sportiva ASI. Oltre 600 gli atleti in gara provenienti da tutto il mondo per la conquista dell’ambita cintura.

Nella delegazione nazionale presenti Francesco Barbieri, 18 anni di Modena, che la scorsa edizione si era fermato al secondo gradino del podio, e Nicholas Varolo 23 anni, residente a Fiorano ma originario di Castelnuovo Rangone, alla sua prima esperienza internazionale: ha conquistato la qualificazione attraverso i campionati nazionali e ha centrato al primo colpo il risultato per la cintura mondiale della sigla. A guidare la spedizione il coach di Boxe Asi, Davide Ponzoni, ovviamente contento delle prestazioni e del risultato dei suoi allievi.

La boxe firmata ASI sta prendendo sempre più spazio tra gli appassionati, per il numero degli eventi in calendario e anche per la qualità tecnica degli atleti in forte crescita.

Da segnalare per domenica 30 ottobre a Portile, presso il GdT Training Center alla Polisportiva Union81, gli interregionali di Boxe ASI valevoli per la qualificazione alle finali nazionali che si svolgeranno quest’anno proprio a Modena il 14 maggio 2023, organizzati dai Guerrieri del Tiepido.