Dal 3 novembre piazza Lucio Dalla ospiterà il mercato di Campi Aperti del giovedì pomeriggio, attualmente situato in via Gobetti. Il mercato si svolgerà dalle 17 alle 21 (21.30 in estate) e comprende 25 postazioni per una superficie complessiva di 225 mq.

Il mercato di Campi Aperti è una delle iniziative che animeranno piazza Lucio Dalla, inaugurata a luglio di quest’anno, al fine di diversificare l’offerta di servizi rivolti alla cittadinanza nonché garantire l’opportunità di una fruizione libera degli spazi.

“L’approvazione del nuovo Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli avvenuta lunedì sera in Consiglio comunale – è il commento dell’assessora all’Economia di vicinato e commercio Luisa Guidone – è una promessa mantenuta che recepisce le normative nazionali in materia e garantisce maggiore stabilità ai mercati che rappresentano un’occasione consolidata di socialità all’aperto, di educazione alimentare, di rispetto della natura e di cibo sano e sostenibile. Il trasferimento del mercato di via Gobetti sotto la Tettoia Nervi è un’occasione di occupazione di quello spazio che in tal modo si integra con le altre funzioni di questa nuova piazza coperta della città”.

“Il nuovo Regolamento – aggiunge l’assessore all’Agricoltura e agroalimentare Daniele Ara – si inserisce nell’ambito delle politiche di Food Policy in via di definizione e che coinvolgeranno tutti i soggetti che si occupano di cibo. L’arrivo del mercato del giovedì di Campi Aperti in un luogo così prezioso come la nuova piazza Dalla testimonia il valore che questi mercati comportano per la nostra città”.