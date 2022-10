A Serpiano di Riolunato, lungo la provinciale 42 (ex statale 12) all’altezza di un ponticello di attraversamento stradale, si è verificato un distacco parziale del muro in pietra che riveste il manufatto.

Per consentire il transito in sicurezza, in quel tratto di strada è stato istituito un senso unico alternato regolato a vista con la limitazione di portata massima di 44 tonnellate.

I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che il provvedimento resterà attivo fino al ripristino della piena transitabilità del tratto interessato, dopo aver effettuato un intervento di recupero del manufatto, attualmente in fase di studio.

La strada provinciale 42 fa parte di una porzione di ex Statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, ceduto da Anas alla Provincia di Modena nel 2021, tra il bivio con la strada provinciale 40 a Lama Mocogno e l’innesto con la strada provinciale 324 a Pievepelago, che comprende anche tre case cantoniere ubicate lungo il tratto.