Stamane poco prima delle 6:00, i carabinieri della radiomobile di Castelnovo Monti sono intervenuti lungo la SP 486 – via Radici in Monte nel comune di Castellarano dove, alla progressiva chilometrica 28+200, si è verificato un incidente fontale tra un’autovettura Renault Clio condotta da una 19enne e con a bordo due amiche coetanee tutte residenti tra Scandiano e Casalgrande, e una Golf condotta da un 28enne di Polinago.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dal 118 che hanno coinvolto i quattro giovani coinvolti, tutti rimasti feriti, presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso, mentre una 19enne trasportata nella Renault è stata condotta a Baggiovara.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della radiomobile di Castelnovo Monti, la Renault scendeva in direzione Castellarano mentre la Golf saliva in direzione opposta quando per cause al vaglio, nella corsia della Renault si verificava l’impatto frontale.