Stabat Pater, il nuovo progetto di inclusione sociale a cura di Alma Rosé in collaborazione con Sanpapié, sul palco del Piccolo Teatro in Piazza venerdì 4 novembre alle 21:00.

Uno spettacolo nato dalla volontà di farsi “portavoce” delle storie di quei padri che cercano una risposta a un dolore che ha segnato la loro vita e il loro ruolo di genitore. Padri di figli che non parlano, non camminano, non ridono come tutti gli altri bambini.

Sono storie vere, raccolte attraverso interviste e incontri, testimonianza viva di quei padri “combattenti” che ogni giorno si misurano davanti alle esistenze fragili dei loro figli e che hanno saputo trasformare il loro dolore in un nuovo progetto di vita. Storie che ci mettono davanti alla fragilità maschile, spesso nascosta o ignorata perché ancora tabù. Eppure, è proprio da quella che si costruisce una forza.

La forza dello spettacolo invece sta nella leggerezza-profondità del testo, che a volte commuove altre volte fa sorridere per l’umorismo e l’ironia: è soprattutto suggestiva l’idea di far interpretare il ruolo del figlio a un giovane ballerino. Ci dice che la vita è sempre e comunque una danza.

Ingresso intero 10 € – ridotto 8 € – tesserati Cisl 6 € – Prenotazione al 3286019875