Domenica 6 novembre, alle 17, al Teatro De André di Casalgrande: “Chet Baker, Jack Kerouac e la beat generation”, nato da un’idea di Monica Perboni.

“Singin’ Chet Baker” è nato dall’idea della cantante Monica Perboni, come ringraziamento ad un grandissimo artista, amato prima come trombettista, soprattutto nelle sue sessioni con il sassofonista Gerry Mulligan, e successivamente come cantante, conosciuto in questa veste solo dopo la visione del film a lui dedicato, “Let’s get lost”, nel 1988.

Del repertorio di Chet Baker cantante la scelta si indirizza a canzoni molto particolari, non potevano mancare “Let’s get lost”, manifesto di una generazione anticonvenzionale,

“My funny Valentine”, di cui Baker ha regalato una interpretazione intensa e straordinaria, “It could happen to you”, con un solo in scat che ha fatto la storia del jazz.

Poi, la situazione che e’ nata come tributo, si e’ trasformata, come sempre succede nel jazz. La personalità artistica prende il sopravvento e le canzoni si creano proprio mentre vengono eseguite, e a volte diventano solo un punto di riferimento per volare oltre.

Non mancano i brani originali e gli arrangiamenti magistrali, nel repertorio di Singin’Chet Baker.

La cantante ha scritto alcuni brani, un tributo “Sing it Chet”, e un’evocazione “Chet, tanto tempo fa” con il supporto di Simone Copellini e Giorgia Hannoush. Il maestro Copellini ha scritto e adattato al trio un bellissimo arrangiamento di Massey Ferguson di “Just Friends”.

Ingresso unico 10€

Per prenotazioni: info@teatrodenadre.it – 0522/1880040 – 3342555352