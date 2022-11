Domenica 6 novembre il mese al BPER Banca Forum Monzani si apre alle 17.30 con Donatella Rettore e la sua autobiografia “Dadauffa, Memorie Agitate” (Rizzoli). L’artista ricorda l’infanzia, la musica, l’amore e la malattia. Si avvicina a temi importanti, anche profondamente dolorosi, come la depressione e il tumore. Li racconta come fossero musica, con note ora acute, ora lievi, sempre profonde. Riavvolgendo il nastro dal principio, dall’infanzia castigata – con la mamma Teresita, attrice goldoniana, che rifiuta la sua passione per le canzonette e la manda in collegio dalle suore Dorotee – agli esordi con la Nuova Compagnia di Canto Popolare; dal primo Sanremo al trionfo internazionale con Lailolà; dai brani di denuncia sociale a Splendido splendente, Kobra, Lamette, canzoni e rappresentazioni che hanno costruito un immaginario inimitabile; dalle collaborazioni con Elton John, gli incontri con David Bowie e George Michael, a tutti i grandi successi che l’hanno portata a vendere quasi 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Il modo che ha Rettore di approcciarsi al tema – alla vita e quindi alla morte – è dissacrante, beffardo, poetico.

Pubblicità