Posdomani, venerdì 4 Novembre, 104° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, l’Amministrazione Comunale celebrerà la giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate in due momenti: alle ore 10,00 con la deposizione di una corona d’alloro nella cripta della cappella del cimitero urbano, a ricordo dei Caduti di tutte le guerre; alle ore 10:30 nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio (piazza dei Martiri), dove è fissato il ritrovo per autorità, rappresentanti delle associazioni e cittadini. Qui sono previste la deposizione di corone alle lapidi e le orazioni ufficiali: dopo il saluto del Sindaco Alberto Bellelli, e in programma l’intervento del deputato Andrea De Maria.

La cerimonia sarà accompagnata dal corpo bandistico “Città di Carpi”; è prevista la partecipazione di bambini della scuola primaria “Verdi” dell’istituto comprensivo Carpi Nord.