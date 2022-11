Venerdì 4 novembre alle ore 20:30 al teatro De André di Casalgrande andrà in scena ‘Briciole – Pezzi di pane, frammenti di cuore’, una produzione Quinta Parete – APS.

La stagione teatrale OFF prosegue. Nel terzo appuntamento vedremo in scena i padroni di casa di Quinta Parete con lo spettacolo Briciole – Pezzi di pane, frammenti di cuore, con la regia di Alessandra Crotti e Matteo Carnevali e la supervisione artistica di Enrico Lombardi. Uno spettacolo prodotto all’interno del progetto teatrale Vers-Abilità, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, che ha come obiettivo creare una compagnia teatrale di inclusione, dove professionisti e persone con disabilità o disturbi psichiatrici lavorino fianco a fianco.

Biglietto Intero 12 euro – Biglietto ridotto 10 euro (associati Quinta Parete, under 30, abbonati Teatro De Andrè, tesserati Endas)

La prenotazione è caldamente consigliata al 342/9337099 o alla mail segreteria@quintaparete.org