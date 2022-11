La neve sui fiori di ciliegio, un albero sradicato da un fortunale, l’esondazione di un fiume, l’erosione delle spiagge: sono le dirette conseguenze, non le sole naturalmente, dei cambiamenti climatici, fenomeno che non può più essere negato né sottostimato. A questo è dedicata la mostra fotografica dal titolo “Clima – i cambiamenti climatici, una scomoda verità”, curata dai fotografi Giordano Cerè e Francesco De Marco di Foto Art e voluta dall’Amministrazione comunale di Vignola, che verrà inaugurata sabato 5 novembre, nelle Sale della Meridiana, in piazza dei Contrari, a Vignola, dove rimarrà allestita e visitabile fino al 30 novembre. Il taglio del nastro della mostra sarà preceduto da un convegno i cui lavori saranno chiusi dalla neo vice-presidente della Regione Emilia-Romagna e assessora all’Ambiente Irene Priolo.

“Il tema della tutela dell’Ambiente è al centro dell’azione della nostra Amministrazione da quando si è insediata – commenta la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola – L’evento di inaugurazione della mostra sarà l’occasione per fare il punto sulle azioni già intraprese e quelle che sono in cantiere. Ad aprile abbiamo messo a dimora ben 110 nuovi alberi e 280 nuovi arbusti in nove differenti aree verdi del territorio vignolese. E’ stata ampliata la convenzione già in essere con l’Università di Bologna, non solo per la cura del verde pubblico, ma anche per tutte le azioni di competenza amministrativa del verde privato. Con il progetto PuliAMO Vignola abbiamo coinvolto non solo i nostri preziosi volontari civici, ma anche oltre 400 studenti delle scuole superiori. Lo stesso progetto è stato premiato, per due anni consecutivi, dalla Fondazione Acra che lo ha inserito tra i migliori dieci progetti regionali capaci di coniugare educazione ambientale e protagonismo giovanile. Continue le azioni anche per migliorare, in collaborazione con Hera, il sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta”. Tra i progetti in cantiere c’è anche la realizzazione di un vero e proprio bosco urbano: grazie alla collaborazione con Rete Clima e Coldiretti, nella prossima primavera, cominceremo la piantumazione a Vignola, in un terreno di proprietà del Comune che si affaccia sul percorso Sole, di un vero e proprio bosco urbano nell’ambito della campagna “Foresta Italia”.

In occasione dell’inaugurazione della mostra “Clima – i cambiamenti climatici, una scomoda verità”, l’Amministrazione di Vignola ha organizzato una iniziativa di approfondimento che sarà ospitata, a partire dalle ore 9.30, presso la Rocca, in Sala dei Contrari. Dopo il saluto della sindaca Emilia Muratori e della vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola, è previsto l’intervento di Paolo Bonasoni dell’Osservatorio Cnr del Monte Cimone che ha curato i dati scientifici della mostra e parlerà anche dell’esperienza dell’Osservatorio climatico che il Consiglio nazionale delle Ricerche ha sul Monte Cimone e del sentiero dell’Atmosfera. A seguire, interverranno Luca Lombroso e Francesca Despini dell’Osservatorio geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia che faranno il punto sul cambiamento climatico a Modena. Porteranno anche una testimonianza sul loro impegno per la salvaguardia dell’ambiente docenti e studenti della classe 5 A dell’Istituto Paradisi di Vignola. Chiuderà la prima parte della mattinata la neo-vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente, difesa del suolo e della costa. A seguire, nelle Sale della Meridiana, il taglio del nastro della mostra fotografica con gli stessi autori che faranno da guida ai presenti.

La mostra e il convegno sono stati organizzati dal Comune di Vignola, in collaborazione con Foto Art, il Museo civico di ecologia e storia naturale di Marano, il Consiglio nazionale delle ricerche e Ceas Valle del Panaro, il Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità. Le Sale della Meridiana e la Sala dei Contrari della Rocca sono state gentilmente concesse dalla Fondazione di Vignola.