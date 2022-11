Posdomani, mercoledì 9 novembre, ricorre il 33° anniversario dell’apertura delle frontiere fra il settore sovietico e i settori occidentali di Berlino, giorno passato alla storia come “caduta del Muro di Berlino” (effettivamente smantellato l’anno dopo): come ogni anno l’Amministrazione comunale ricorda quella data epocale con una cerimonia pubblica che si svolgerà alle 12:30 nel parco “Sandro Pertini” (via Bollitora), presso il monumento dedicato al “Muro” dal maestro Adolfo Lugli.

Interverranno il Sindaco Alberto Bellelli e il Presidente del Consiglio Comunale Carlo Alberto Fontanesi.

La cittadinanza è invitata.