Domenica prossima, 13 novembre, a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium Bertoli in via Pia 108 a Sassuolo, col patrocinio del Comune di Sassuolo e nell’ambito della “Rassegna in Auditorium 2022”, il Circolo Amici della Lirica di Sassuolo presenta il concerto lirico “Liricamore”, giunto alla sua 10^ edizione, con l’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi in forma di concerto.

Saranno eseguite le arie più famose e conosciute di questo capolavoro verdiano. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry TANIA BUSSI soprano; Alfredo Germont MIRKO MATARAZZO tenore; Giorgio Germont MAURIZIO LEONI baritono. Maestro concertatore al pianoforte CLAUDIA RONDELLI.

Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione raccomandata al 335.5348.339.