Una passeggiata guidata tra Castelvecchio e Castelnuovo e una caccia al particolare a squadre. E’ quanto ha organizzato l’associazione Etcetera, in collaborazione con il Comune di Vignola, in occasione delle celebrazioni dei 350 anni dalla nascita dell’illustre vignolese Ludovico Antonio Muratori, padre della storiografia moderna. Per sabato 12 novembre è in programma una passeggiata tematica e guidata che ripercorrerà la storia del borgo vignolese e del suo mutarsi attraverso i secoli. Dal borgo del Castelvecchio medievale, scrigno che racchiude le tracce più antiche di Vignola, agli ampliamenti di Castelnuovo: la realizzazione di una nuova piazza per dare lustro al commercio e poi le vie porticate alla bolognese e le botteghe.

Il ritrovo è alle ore 16.00, presso la Casa Natale di L. A. Muratori, in via Selmi 2.

Per sabato 26 novembre, invece, è in programma “Sulle tracce della storia: caccia al particolare nel Borgo di Vignola”. “Dopo aver scoperto curiosità e aneddoti su Muratori – spiegano gli organizzatori – ci muoveremo per Vignola scoprendo le tracce lasciate dal passaggio dei secoli. Nella seconda parte dell’attività le famiglie e le squadre si muoveranno alla ricerca di alcuni particolari a cui dovranno dare la caccia, in un tempo ben preciso, accompagnati da una mappa che aiuterà a scoprirne anche la data e alcune curiosità. Il percorso è adatto a famiglie con bambini e anche per squadre. Le squadre saranno formate da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone. Ci si sposterà all’interno del centro storico, ma nella seconda parte del pomeriggio, le squadre e le famiglie si muoveranno in autonomia. Il ritrovo è alle ore 15.30 presso la Casa Natale Muratori (Via Selmi, 2).

Entrambi gli eventi sono gratuiti, grazie al contributo del Comune di Vignola. La prenotazione è obbligatoria e deve essere eseguita al seguente link www.etceteralab.it/calendario-eventi/