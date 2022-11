Questa mattina in sala Rossa a Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore ha ricevuto Luca Alessandrini, storico direttore dell’Istituto Parri, per la consegna di una pergamena in occasione del suo pensionamento. Alla cerimonia è intervenuto il presidente dell’Istituto Parri Virginio Merola.

Dal 1992 al 2020, Luca Alessandrini è stato direttore dell’Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, si è interessato alle problematiche del servizio culturale in campo storico, nel quale ha operato costantemente, e della ricerca storica. Ha promosso e coordinato progetti di ricerca, corsi e laboratori di didattica della storia, convegni, seminari, cicli di lezione, incontri pubblici, mostre.