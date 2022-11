Il Comune di Scandiano ha avviato nei giorni scorsi il cantiere per la realizzazione della nuova area sgambamento cani. Lavori che si concluderanno, almeno nella parte strutturale, entro la fine dell’anno.

Con il 2023, insomma, Scandiano avrà una nuova area sgambamento più moderna e fruibile della precedente.

L’area individuata si sviluppa parallelamente alla ferrovia, sufficientemente lontana dalle abitazioni da non creare disagi, nella zona verde accessibile comodamente dal parcheggio di via Libera.

La vegetazione esistente verrà mantenuta prevedendo una potatura delle alberature ed il diradamento della sola vegetazione infestante presente nella scarpata a ridosso della ferrovia.

Nel dettaglio, è prevista la realizzazione di due aree debitamente recintate, suddivise per cani di piccola taglia (area 1) e cani di grossa taglia (area 2), per una superficie complessiva pari a circa 1400 mq.

Entrambe le aree saranno dotate di recinzione di perimetrazione in rete metallica plastificata con un cancello di accesso.

Per quanto riguarda l’area di sgambamento “grossa taglia” è prevista l’installazione di un secondo ingresso pedonale di servizio, sul lato prospiciente Viale san Francesco.

Nei pressi degli ingressi sarà installata idonea cartellonistica di segnalazione, indicante anche le regole di utilizzo dell’area; fontanella dell’acqua con doppio rubinetto e ciotola in acciaio inox per abbeverare cani, panchine di seduta e cestini portarifiuti. Una zona pavimentata all’ ingresso consentirà ai proprietari di accedere e usufruire delle sedute e della fontanella in modo più agevole anche nei mesi invernali.

Per l’accesso alle aree verrà realizzato un nuovo percorso pedonale, che si collegherà con i due sottopassi esistenti, dotato di illuminazione pubblica e rete di videosorveglianza collegata alla centrale operativa della Polizia Locale.

“Speriamo possa aiutare a fermare gli episodi di avvelenamento ma anche a gestire meglio la quotidianità dei nostri amici a quattro zampe in uno spazio più idoneo, fruibile e sicuro, dell’attuale” hanno dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni.