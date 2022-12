A Natale doniamo luce alla ricerca! In numerosi negozi di Carpi che hanno aderito all’iniziativa, con un contributo di 2 euro sarà possibile sostenere la ricerca scientifica a favore di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) tramite le Stelle della Solidarietà, stelline natalizie decorative che possono addobbare l’albero oppure essere utilizzate come segnaposti a tavola o, ancora, rappresentare un piccolo dono per una grande causa.

Scegliendo le Stelle della Solidarietà di Aism, i cittadini aiuteranno concretamente a realizzare un sogno ambizioso per la vita di oltre 130.000 persone con sclerosi multipla, per un mondo libero dalla SM.

Di seguito, l’elenco dei negozi e delle realtà commerciali di Carpi dove è possibile trovare le stelle, che Aism ringrazia di cuore per la collaborazione: BAO – Bottega d’Arte Orafa, Ginepro Expert, Ella Abbigliamento, Monnalisa parrucchiera, Caffetteria del Centro, R&G Bulgarelli, Red Carpet abbigliamento, Salumeria Beltrami, Momenti Fiori, La Fenice Libreria, Farmacia Soliani, Gelateria Aloha, Farmacia Sigonio, Ferramenta Tardini, TardiniHome casalinghi, Libreria Mondadori, Tea Energia, Tezenis, Calliope, Erboristeria San Francesco, Il Fiocco, Forno Profumo di Pane, Fiorista Fior di Lino.