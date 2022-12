Nuvoloso con parziali e temporanee schiarite nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio precipitazioni sui rilievi occidentali che, nel corso della sera-notte, tenderanno a intensificarsi e a interessare tutto il territorio. Quota neve inizialmente intorno a 1000 metri sull’Appennino occidentale in discesa fino a 400-500 metri nel corso della notte. Foschie, anche dense, diffuse in mattinata. Temperature minime quasi stazionarie, con valori tra 0/1 grado della pianura occidentale e 4/5 gradi della costa, qualche grado in meno nelle zone di aperta campagna. Massime stazionarie, comprese tra i 6 gradi del piacentino e 8/9 gradi della costa. Venti deboli variabili in pianura, da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso sotto costa, localmente e temporaneamente mosso al largo in mattinata.

(Arpae)