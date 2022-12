Il Comune di Maranello ha emesso, attraverso una apposita ordinanza, le indicazioni per quanto riguarda i festeggiamenti per il Capodanno. In particolare l’ordinanza si sofferma sul divieto relativo all’esplosione di botti e petardi, valido per le intere giornate del 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023, e sul divieto di portare in Piazza Libertà contenitori in vetro e lattine nella serata di sabato 31 dicembre, in occasione dello spettacolo di Capodanno.

Il divieto di far esplodere petardi o artifici pirotecnici di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, riguarda tutte le aree pubbliche e private se ciò può provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali o conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del capoluogo e delle frazioni del Comune di Maranello, ed è valido tra le ore 00:00 del 31 dicembre 2022 e le ore 24 del 1 gennaio 2023.

Inoltre, in concomitanza con lo spettacolo “Remember Picchio Rosso All Star DJ” in programma nella serata di sabato 31 dicembre l’ordinanza esprime il divieto di accesso in Piazza Libertà con bottiglie in vetro, lattine e bombolette spray contenenti liquidi urticanti, e il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, dei circoli privati, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari, degli operatori del commercio su area pubblica, dei distributori automatici: divieto valido dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 alle ore 03 del 1 gennaio 2023 nelle aree interessate dallo spettacolo.