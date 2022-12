L’Ausl di Modena ha ricevuto una donazione da parte dei Consiglieri Comunali di Carpi, finalizzata ad acquistare apparecchiature per la trasmissione a distanza di due elettrocardiografi dell’Ospedale “Ramazzini” di Carpi: l’importo di euro 1.460,00 corrisponde ai “gettoni di presenza” che avrebbero percepito partecipando alle sedute della commissione straordinaria “Emergenza Covid-19”, compensi ai quali invece tutti i gruppi consiliari hanno rinunciato per devolverli appunto all’Azienda sanitaria.

I dispositivi per i quali è stato fatto il bonifico all’Ausl consentono per esempio di refertare un elettrocardiogramma fatto in qualsiasi luogo, inviando i dati all’ospedale.