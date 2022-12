Cinquanta cuscini ascellari per alleviare la pressione sulle aree sensibili nel post-operatorio sono state donate alla Chirurgia Oncologica Senologica del Policlinico, diretta dal prof. Giovanni Tazzioli, da Marisa Di Consoli, una privata cittadina che ha deciso di dedicare alle donne operate al seno la sua festa del 50esimo compleanno.

“Questo è uno splendido esempio di solidarietà al femminile – ha voluto ringraziare il Direttore Generale dottor Claudio Vagnini – un gradito dono per le nostre pazienti. Ringrazio Marisa per la sensibilità.”

“I cuscini post-operatori alleviano la pressione nelle aree chirurgiche sensibili – spiega il prof. Giovanni Tazzioli – e quindi sono estremamente utili per agevolare la convalescenza delle nostre pazienti. Ringrazio quindi di cuore a nome di tutto lo staff Marisa per la sensibilità.”

“Il 27 giugno scorso ho compiuto 50 anni – ha raccontato Marisa – a differenza di molti miei coetanei non ho voluto festeggiare, o almeno non nella solita versione che conosciamo un po’ tutti. Il motto per il mio compleanno voleva essere “More Charity, Less Party”, pertanto ho organizzato un brindisi da remoto tutto al femminile. Durante il collegamento ho spiegato alle mie amiche del perché non li avevo portati fuori in un bel locale a mangiare e bere fiumi di Champagne. I soldi destinati ai festeggiamenti volevo destinarli ad una persona della mia età che avesse meno di me, in termini economici, e meno di me, in termini di salute. Essere vicina alle donne affette da cancro, un cancro femminile, quello al seno. Ecco spiegato perché erano state invitate solo “donne”. A tutte le mie amiche però ho fatto avere una mini-bottiglia di spumante che abbiamo stappato all’unisono e sorseggiato alla mia salute in video collegamento. Le mie amiche sapendo che non volevo ricevere regali, hanno organizzato una colletta per partecipare anche loro in qualche modo a questo mio motto di “More Charity. Con i soldi raccolti dalle mie amiche 1.000€ ho acquistato nr. 50 cuscini (foto). La ricerca non è stata facile in quanto volevo un prodotto professionale dal punto di vista medico e già collaudato”. La scelta è caduta su una tipologia di cuscini, creati proprio da chi sulla propria pelle ha vissuto il cancro al seno.