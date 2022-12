La tecnologia ha spalancato le porte del progresso umano permettendo a chiunque di migliorare la qualità della propria vita. Difatti, la tecnologia ha investito in tutti i campi della quotidianità offrendo all’individuo applicazioni sempre più innovative e all’avanguardia.

Dalle soluzioni energetiche a quelle domotiche, le innovazioni in quest’ambito stanno realmente rivoluzionando il modo di vivere degli italiani, e non solo. Sono delle soluzioni versatili e accessibili a chiunque, infatti tutti coloro che hanno intenzione di ottimizzare la propria abitazione potranno farlo in modo conveniente e ricevendo davvero molteplici benefici.

La propria casa diventerà più efficiente ma anche più accogliente per sé stessi e per gli ospiti. A questo punto qualcuno tra noi potrebbe pensare che tutto questo possa essere dispendioso o addirittura impossibile; in realtà, basta poco per rivoluzionare il proprio nido: un’ottima connessione ad internet e gli appositi oggetti smart.

Per la prima opzione è bene fare un salto su ComparaSemplice per trovare la tariffa internet casa più conveniente; invece, per la seconda opzione vediamo insieme come si può rendere domotica la propria abitazione.

Perché rendere la propria casa intelligente

Quando si parla di casa intelligente, si fa riferimento all’intelligenza artificiale di cui ci si può avvalere per gestire gran parte della propria abitazione. Rendere la propria casa intelligente, quindi, potrà facilitare la vita all’interno delle mura domestiche.

Non solo, si potranno anche ottenere benefici: maggiore sensazione di benessere sia a livello psichico sia a livello fisico perché si andrà a ridurre notevolmente lo stress che colpisce tutti coloro che vivono in una casa tradizionale. Inoltre, si potrà anche avere il vantaggio di ridurre i propri consumi favorendo una qualità della vita migliore e si contribuirà a rispettare l’ambiente.

Per esempio, grazie all’installazione di un impianto domotico si potranno gestire e programmare, anche a distanza attraverso un semplice tap sullo schermo del proprio dispositivo, l’illuminazione, gli elettrodomestici, gli impianti di irrigazione se si possiede un giardino oppure i climatizzatori o il sistema di riscaldamento.

Insomma, si potrà godere di un comfort nettamente superiore e migliore. Dopo aver compreso il perché si dovrebbe rendere la propria casa più intelligente sfruttando le innovazioni in campo tecnologico, vediamo insieme alcuni dispositivi smart da utilizzare nella propria abitazione.

Smart speaker

Per iniziare a creare il proprio impianto smart home, bisogna partire dai dispositivi più piccoli e comuni per prendere anche familiarità con i dispositivi stessi. Da anni oramai si è diffuso nelle case degli italiani lo smart speaker. Un dispositivo che può essere inteso come se fosse una cassa audio con cui il soggetto può interagire attraverso la propria voce, ad esempio dando dei comandi, e a cui si potranno chiedere informazioni.

Lampadine smart

Per continuare a implementare la propria abitazione con accessori smart, si potrebbe optare per le lampadine smart. Questi dispositivi possono essere collegati ad uno smart speaker e attraverso un semplice comando si potranno accendere o spegnere. Facile, comodo e veloce.

Questi sono solo alcuni device per iniziare a rendere smart la propria casa. Il mercato è davvero vasto, basterà scegliere il dispositivo in base alle proprie esigenze e si migliorerà in pochi istanti la propria vita. L’importante è avere sempre una casa che sia in primis dotata di una buona connessione ad internet.