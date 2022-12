Molto nuvoloso con piogge sui rilievi centro-occidentali, localmente a carattere di rovescio nel corso della giornata. Non si escludono isolate pioviggini anche sulle aree pianeggianti emiliane più probabili al mattino. Foschie anche dense e locali banchi di nebbia al mattino ed in nuova formazione dalla serata. Temperature minime pressochè stazionarie , comprese tra 6/7 gradi delle pianure interne e 9/11 gradi del settore orientale; massime con valori tra 8 e 10 gradi nelle pianure emiliane ed in aumento sul settore orientale per venti di caduta con valori tra 11 e 15 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, moderati da sud-ovest sui rilievi con qualche rinforzo lungo il crinale appenninico. Mare poco mosso, temporaneamente mosso al largo.

(Arpae)