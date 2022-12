I Carabinieri della Stazione di Maranello hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Modena – Sezione Penale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Modena, nei confronti di un 63enne, in aggravamento alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, cui l’indagato era già stato sottoposto.

L’uomo, il 26 novembre scorso, era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Maranello, per un furto di denaro dalla cassa di un centro estetico di Maranello, reato per il quale era stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per quattro volte alla settimana. Il 63enne, mentre si trovava sottoposto a cautela, oltre ad aver violato per due volte l’obbligo di presentazione alla P.G., è stato indagato – in concorso – anche per un altro furto, perpetrato il 21 dicembre all’interno di un bar di Maranello.