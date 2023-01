Domenica 15 gennaio 2023, con la cerimonia di premiazione presso il teatro Troisi, si è conclusa la mostra di pittura e scultura “NonantoInvitalArte – premio Iva Montepoli” inaugurata sabato 17 dicembre 2022 nel Museo di Nonantola.

Organizzatore dell’evento l’Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra APS con i suoi gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e il Museo di Nonantola, oltre ad importanti collaborazioni con la Pro Loco APS, Lions Club Castelfranco Emilia e Nonantola, Partecipanza Agraria, Teatro Troisi, Torre Attiva”.

“Quest’anno abbiamo festeggiamo un importante traguardo – spiegano gli organizzatori dell’evento – esattamente 20 anni fa, nel 2002, nasceva il gruppo NonantolArte all’interno dell’allora Centro Sociale Anziani, oggi La Clessidra. Sono stati 20 anni di soddisfazioni durante i quali tutti gli artisti nonantolani, che hanno dato vita a questo progetto, hanno contribuito alla crescita del gruppo: da semplice mostra di paese ora è diventata un’importante esposizione artistica Nazionale. Lo confermano i numeri di questa edizione: 190 artisti provenienti da 72 Comuni di 12 Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria).

Oltre 2000 persone hanno visitato la mostra nelle sale espositive del Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi e Sala Marcello Sighinolfi) e 600 hanno partecipato esprimendo il loro voto come giuria popolare.

Nelle sale espositive, durante i giorni di apertura, si sono susseguiti appuntamenti rivolti al pubblico: visite guidate, laboratori di xilografia, acquerello, scultura, modellazione della creta, disegno a pastello e presentazione di libri.

Oltre alla mostra i cittadini e visitatori hanno potuto ammirare a Nonantola, già dai primi giorni di Dicembre, il Fuori Mostra, 37 esposizioni nelle vetrine e all’interno degli esercizi commerciali di Nonantola a cura di artisti selezionati, in collaborazione con la Pro Loco”.

Sono stati consegnati 70 premi offerti dall’Associazione La Clessidra APS e dai 55 sponsor.

La giuria, composta da: Michele Fuoco (giornalista e critico d’arte), Federica Nannetti (sindaca di Nonantola), Franco Bulfarini (critico d’arte), Carla Costantini (artista ceramista), Paolo Sighinolfi (artista scultore) e Andrea Chiesi (artista pittore), ha individuato i 35 vincitori a cui si sono aggiunti gli artisti votati della giuria popolare.

Luigi Lombardo di Locri (Rc) vince il primo premio “Iva Montepoli” offerto da Fiorini salumi con l’opera “L’intervallo”, Raffaella Pettenati di Castellarano (Re) si aggiudica il premio alla critica con l’opera “Untiled” offerto da Lions Clubs Castelfranco Emilia e Nonantola, Ivano Fabbri di Bologna si aggiudica il premio alla tecnica con l’opera “I0484” offerto da Unipol Sai Assicoop.

Dario Tazzioli scultore di Frassinoro (Mo), ospite d’onore della mostra, ha ricevuto il Premio Città di Nonantola per aver realizzato la statua in marmo di Carrara raffigurante Sant’Anselmo abate, fondatore dell’Abbazia di Nonantola inaugurata il 14 settembre 2022 in Abbazia.

La giuria popolare ha assegnato il primo premio a Marco Zanellato di Nonantola (Mo) con l’opera “SeCret”, secondo premio a Angelo Augelli di Mairago (Lo) con l’opera “Emozioni nel bosco” e terzo premio a Maria Sandra Finardi di Casalgrande (Re) con l’opera “Riflessi viola”.

Premio Giovane artista alla nonantolana Sofia Martinelli e premio nell’ambito del Fuori Mostra al negozio di abbigliamento L’uomo di Barbara con l’artista Paola Sarti e al Centro Ottico Nonantola con gli artisti Francsca Furin e Valerio Ognibene.

Nella foto: la giuria premia DARIO TAZZIOLI insieme a FEDERICA NANNETTI sindaca di Nonantola, FABIO BRAGLIA sindaco di Palagano, FRANCESCO TOSI sindaco di Fiorano Modenese, MAURIZIO PALADINI sindaco di Montefiorino, ORESTE CAPELLI sindaco di Frassinoro, MAURO FANTINI sindaco di Prignano sulla Secchia, GIAN DOMENICO TOMEI sindaco di Polinago, DON ALBERTO ZIRONI parroco di Nonantola e priore del Capitolo abbaziale di Nonantola.