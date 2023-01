“Modena è città di pace, in cui ogni donna e ogni uomo può professare la propria religione in libertà all’insegna dell’accoglienza e del rispetto reciproco. Così dovrebbe essere dappertutto”: Si conclude con questa considerazione il messaggio che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha inviato al vescovo Erio Castellucci per esprimere la solidarietà della città di Modena alle comunità di fedeli nigeriani e congolesi per gli attentati alle comunità cattoliche in Nigeria e in Congo che si stanno ripetendo in queste settimane.

Muzzarelli domenica 15 gennaio, nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata, ha partecipato, all’iniziativa “Epifania dei Popoli” organizzata dalla Migrantes Interdiocesana di Modena e Carpi, “Ancora una volta – scrive Muzzarelli – ho toccato con mano la partecipazione e il calore dei fedeli delle comunità straniere. A loro va la mia vicinanza”.