Interventi di manutenzione in vista per la centrale idrica di Rubiera: per eliminare una perdita sulla condotta principale che serve San Faustino, San Martino e San Biagio di Correggio sono previsti lavori sulla rete a partire dalle 22:30 del 16 gennaio fino a circa le ore 6 di Martedì 17.

Per consentire le operazioni, il flusso dell’acqua verrà interrotto nel tratto Rubiera – Correggio tra le ore 22:30 e le 6: pertanto potranno verificarsi cali di pressione ed interruzioni del servizio durante la notte nelle località di San Martino in Rio, San Biagio di Correggio, Castellazzo di Reggio Emilia e Gazzata.

Gli impianti dovranno comunque essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.