Si terrà domani, giovedì 26 gennaio, la prima seduta del 2023 del Consiglio comunale di Formigine. Verranno sottoposti al voto dell’aula cinque proposte di delibera fra cui il regolamento di polizia mortuaria, quello di assegnazione degli immobili comunali alle associazioni, la convenzione con la rete Modenapuntoeu, il gemellaggio con la città tedesca di Verden (Germania), la variante n.2 al POC.

Nella seconda parte della seduta saranno discusse tre mozioni proposte dai gruppi consiliari su commissione antimafia, valorizzazione dell’Aceto Balsamico, e diritti umani in Iran. I lavori inizieranno alle 20.30 e come di consueto saranno trasmessi in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.