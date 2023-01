Si svolgerà domani, giovedì 26 gennaio a partire dalle ore 15 in via Padova, presso la sede degli Alpini di Sassuolo, la posa di una corona d’alloro al monumento dedicato agli Alpini, in occasione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”.

La legge 5 maggio 2022, n. 44, stabilisce l’istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino individuandola nella data del 26 gennaio di ciascun anno.

Scopo del provvedimento è quello di tenere vivo il ricordo della battaglia di Nikolajewka, combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943 e di promuovere “i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale nonché dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano”.

Domani pomeriggio, a partire dalle ore 15 presso la sede degli Alpini in via Padova, zona Parco Ducale, in un momento di celebrazioni aperto a tutta la cittadinanza alla presenza del Sindaco, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’Associazione Nazionale Alpini, verrà quindi deposta una corona d’alloro alla memoria del sacrificio degli alpini.