Sono pubblicati sul sito del Comune, come ogni anno, alcuni dati sull’attività del Consiglio comunale.

SEDUTE – Nel 2022 il civico consesso sì è riunito 16 volte, una o due al mese tranne che in febbraio e in agosto, quando non ci sono state convocazioni. Tre sedute erano in video-conferenza, causa l’emergenza da Covid-19; poi dal mese di aprile i lavori sono tornati in aula per tutti; il 13 gennaio il primo consiglio dell’anno fu tematico, sulla sicurezza.

PRESENZE – Quanto alle partecipazione dei singoli consiglieri, guida la “classifica” delle presenze un gruppo di sei persone che non hanno mai saltato una seduta: Carlo Alberto Fontanesi (il Presidente), Manuela Ligabue e Maurizio Maio (tutti tre del gruppo PD-Carpi 2.0-Centro Sinistra); Giulio Bonzanini (Lega per Salvini Premier); Federica Boccaletti (FdI); Monica Medici (M5S). Altri cinque hanno fatto una sola assenza: Paola Borsari, Matteo Cardinazzi, Federica Cipolli e Chiara Obici (Pd-Carpi 2.0-CS) e Anna Colli (Carpi Futura); altrettanti sono sul terzo gradino del podio, con 14 presenze: il Sindaco Alberto Bellelli, con Maria Giovanna Macrì e Marco Reggiani della maggioranza; Annalisa Arletti e Pietro Santonastasio di FdI. Seguono altri sette consiglieri, tutti di maggioranza tranne Michele Pescetelli (CF), con tre o quattro assenze; chiudono la graduatoria Eros Andrea Gaddi (M5S) con sette assenze su 16 sedute, e Antonio Russo (Lega) con 10 assenze su 16 convocazioni.

GETTONI – Il totale complessivo di 344 presenze ha comportato l’erogazione nel 2022 di circa 21.000€ per “gettoni”: 60€ lordi a persona per ogni seduta, a prescindere da eventuali arrivi in ritardo o uscite anticipate. In tema di “ritardatari”, cioè assenti all’appello iniziale che verifica il numero legale necessario per cominciare, la “maglia nera” tocca a Santonastasio e Arletti (FdI), rispettivamente con nove e sette ingressi in corso di seduta; e Bonzanini (Lega) con sei.

ATTI – Riguardo gli atti, queste le cifre: approvate 44 delibere e 18 mozioni; discusse 13 interrogazioni e un’interpellanza, fatte nove comunicazioni; al 31 dicembre risultavano ancora giacenti quattro fra interrogazioni e mozioni, una delle quali “sospesa” dagli stessi proponenti.

COMMISSIONI – Infine il lavoro delle commissioni: 11 riunioni la 1ª (Bilancio e Affari Istituzionali), 13 la 2ª (Ambiente e Territorio) e una la 3ª (Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport); la Conferenza dei capi-gruppo, che fissa fra l’altro data e ora delle sedute, si è riunita dieci volte.

La sezione “Consiglio Comunale” del sito www.comune.carpi.mo.it contiene tutta la documentazione sull’attività consiliare, e le registrazioni integrali delle sedute.