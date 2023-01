Giovedì intorno alle 18:30 personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna è intervenuto a San Martino in Pedriolo, frazione del comune di Casalfiumanese, per soccorrere il conducente di un’autovettura caduto con l’automezzo in un dirupo.

Le complesse operazioni di recupero della persona, con l’ausilio di tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, si sono concluse con il salvataggio del malcapitato, un uomo di 46 anni. Sul posto i sanitari inviati dal 118 che, dopo aver stabilizzato l’uomo, con l’ausilio della eliambulanza ne hanno disposto il trasporto all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità.