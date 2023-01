MILANO (ITALPRESS) – Sono 38.168 i nuovi positivi nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio in Italia, in diminuzione del 26,5% rispetto alla settimana precedente, quando furono 51.897. Sono 345 i deceduti, con una variazione di -30,3% rispetto alla settimana precedente (495). I tamponi effettuati sono stati 608.732, con una variazione di -11,4% rispetto ai 687.233 della settimana precedente. Il tasso di positività è del 6,3%, in diminuzione dell’1,3% rispetto alla settimana precedente, quando era del 7,6%. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it