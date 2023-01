Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno a mezzogiorno in località Castel di Casio per un incendio di alcune baracche di legno utilizzate come deposito di materiale vario. L’azione delle squadre ha permesso di bloccare l’incendio a sole due baracche ed impedire che anche le altre fossero interessate dal rogo. In corso le operazioni di minuto spegnimento.