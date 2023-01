Lo scorso weekend, il primo di questa stagione invernale partita in ritardo, ha registrato un notevole afflusso di turisti e sciatori alle Piane di Mocogno, confermando la grande voglia della gente di vivere in libertà giornate sulla neve.

La stazione invernale delle Piane di Mocogno è l’unica dell’Appennino in grado di offrire, nel raggio di poche decine di metri dal grande parcheggio della Piazza “Dante Alighieri”, tutte le attività sulla neve che si possano desiderare. Le Piane si raggiungono facilmente dalla Via Giardini e da Via Ragazzi del ‘99, il parcheggio è gratuito e scendendo dall’auto ci si trova direttamente sulle piste. Pochi passi e si possono raggiungere il Centro Fondo, con piste di diverse lunghezze e difficoltà perfettamente battute, il campo attrezzato per bob e slittini, il baby park per i bambini, le piste del Poggio – particolarmente adatte per principianti – e, grazie al buon innevamento, la Pista del Duca, recentemente revisionata e adatta a sciatori esperti.

L’ambiente circostante è particolarmente idoneo per ciaspolate nei boschi o lungo la rete sentieristica segnalata: da quest’anno è stata sistemata e resa praticabile la pista che dalle Piane di Mocogno si collega a Barigazzo con la storica Via Vandelli, idonea per essere percorsa con gli sci da fondo o con le ciaspole. Con tali caratteristiche, le Piane di Mocogno offrono una pluralità unica di occasioni per vivere la montagna sulla neve, particolarmente adatte per famiglie con bambini.

Tutto ciò è frutto di importanti investimenti realizzati dall’Amministrazione comunale, grazie ai quali è stato prolungato l’impianto per l’innevamento artificiale delle piste di fondo, il vecchio impianto di innevamento del Poggio è stato sostituito con una tecnologia moderna, l’impianto di risalita della pista del Duca è stato revisionato a tempo di record e, l’estate scorsa, è stata realizzata la pista di collegamento dalle Piane di Mocogno a Barigazzo. «Questi interventi hanno comportato investimenti per 735.750 euro, resi possibili grazie a contributi della Regione Emilia Romagna per 576.500 euro – commenta il sindaco Giovanni Battista Pasini – Un grande merito dell’ottima gestione della stazione invernale va attribuito al Consorzio delle Piane di Mocogno, che si occupa delle piste da discesa, ed allo Sci club Asd Olimpic Lama, che gestisce il Centro fondo federale».