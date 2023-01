Martedì 31 gennaio alle ore 17 è in programma un webinar dedicato agli autoriparatori in cui Lapam Confartigianato presenterà ai professionisti del settore la proposta di legge volta a definire la nuova disciplina sull’attività del soccorso stradale professionale. Il webinar, promosso da Confartigianato Piemonte in collaborazione con Lapam, metterà al centro le novità messe in campo su questo tema particolarmente importante ed è stato pensato in particolare per gli associati Lapam Autoriparazione.

La proposta normativa intende accorpare l’insieme delle norme che concorrono a legittimare lo svolgimento dell’attività di soccorso e il riconoscimento della figura professionale del “soccorritore stradale”.

I relatori saranno Alessandro Angelone, Presidente nazionale Auoriparatori Confartigianato, Ruggero Scagnetti, delegato di Confartigianato per il soccorso stradale e Paolo Malaguti, dottore di ricerca in diritto europeo dei Trasporti.

Il webinar è gratuito: per iscriversi e partecipare basta accedere al sito www.lapam.eu e visitare l’apposita sezione eventi.