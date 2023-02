Un automobilista è rimasto ferito ieri sera intorno alle 20:30, nell’uscita di strada dell’auto che conduceva lungo via Giardini a Pavullo, in corrispondenza della rotonda in zona Conad. La vettura ha fermato la sua corsa ribaltata su un fianco. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 il conducente, un uomo di 34 anni le cui condizioni sarebbero piuttosto gravi. Ora si trova ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Per i rilievi i Carabinieri.