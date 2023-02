Ritorna l’incubo degli incendi dolosi a Reggio Emilia. Poco dopo le 22:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di autovetture in via Villani. Nemmeno mezz’ora più tardi un altro incendio ha interessato un furgone ed una autovettura in via Vacondio. In entrambi i casi si è trattato di incendi dolosi. Sul posto la Polizia di Stato che sta conducendo le indagini.