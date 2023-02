Generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili che non impediranno buone condizioni di soleggiamento. Nebbia mattutina sul ferrarese in rapido dissolvimento durante il corso della mattinata.

Temperature in lieve aumento le minime, quasi stazionarie le massime. In pianura, a causa della forte inversione termica, i valori delle temperature minime sono compresi tra 1 / 2 gradi, fino a 4 sul piacentino; leggermente inferiori nelle aree extraurbane con deboli gelate notturne. Valori al sopra dello zero nelle aree collinari. Massime comprese tra 9 e 13 gradi. Venti deboli, dai quadranti occidentali in pianura, sud occidentali sui rilievi. Mare poco mosso, quasi calmo sotto costa.

(Arpae)