Come vedono i giovani il grande scienziato Giovanni Battista Venturi? Come un personaggio affascinate, attualissimo, interessante al punto da rifarne gli esperimenti. Lo dimostrano gli studenti del liceo artistico statale Gaetano Chierici che hanno vinto il concorso, sulla figura di Venturi, indetto dal club per l’Unesco di Reggio e la società Dante Alighieri di Reggio e Guastalla.

Lo si vede dalle immagini del video che scorono sullo schermo del portico dei Marmi dei Civici Musei, che ripercorrono la vita e le scoperte del fisico e scienziato reggiano Giovanni Battista Venturi, nato a Bibbiano e vissuto a Reggio. Si tratta del video realizzato dagli studenti del liceo artistico Chierici, di: 3H, 4H, 5E, seguiti dai docenti Francesco Curti, Stefano Francesconi, Claudio Sandonà.