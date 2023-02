Attesissimo dal pubblico e dagli stessi musicisti, il 6 e 7 febbraio alle ore 21 torna al Teatro Duse di Bologna, Filmusic, concerto in maschera dell’Orchestra Senzaspine, che quest’anno sarà proposto nella versione ‘The best of’ per festeggiare la sua decima edizione e l’incredibile sequenza di stagioni tutte sold out.

“Abbiamo deciso di inaugurare la Stagione dei nostri 10 anni con uno degli spettacoli più divertenti che abbiamo fatto in questi primi anni di attività. – commenta il M° Matteo Parmeggiani – Filmusic non solo lascia spazio alla creatività di tutti i musicisti dell’orchestra che aspettano tutto l’anno per potersi travestire, ma è uno dei concerti che più avvicina il grande pubblico, al quale presentiamo non solo colonne sonore originali ma anche brani che vengono dal repertorio della musica cosiddetta classica e che sono stati utilizzati in alcune pellicole conosciute dal grande pubblico. Un altro modo per rendere la musica davvero Senza-spine”.

Il concerto sarà l’occasione non solo per vedere in scena un’intera orchestra di pirati, elfi, supereroi ed extraterrestri diretta magari da un maestro con la coda, ma anche per presentarsi a teatro in maschera. Il pubblico stesso, infatti, è invitato a indossare il costume che preferisce, del personaggio di un film o cartone animato che più ha amato, per vivere in prima persona un’esperienza magica e concedersi un po’ di leggerezza anche durante un concerto di musica classica.

In programma, alcune note composizioni di John Williams tratte dai film Jurassik Park, Star Wars e Superman, spaziando per Morricone e Musorgskij, fino all’amatissimo Apprendista Stregone di Dukas. Il concerto, adatto ad un pubblico di ogni età, sarà un susseguirsi di colpi di scena e sorprese, duelli, travestimenti e colori, immersi nella musica sinfonica che ha reso immortali i film più amati della storia.

Quest’anno, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Conservatorio G.B. Martini, è stato inoltre organizzato un concorso di composizione aperto a giovani compositori e compositrici di tutte le età e nazionalità. La prova consisteva nella composizione di una sonorizzazione per orchestra sinfonica di un cortometraggio muto fornito e scelto dalla Cineteca. La musica vincitrice è stata annunciata pubblicamente il 26 gennaio 2023, con la proclamazione del compositore Demetrio Bonvecchio sul cortometraggio ‘Tontolini è triste’, che verrà eseguita dall’Orchestra Senzaspine in occasione di Filmusic a Budrio e Bologna, assieme ad alcune tra le più celebri suite sinfoniche tratte dalle colonne sonore del cinema.

Infine, il 7 febbraio dalle ore 18.30 si terrà un ‘Aperitivo GALàttico’ nel Satirycon Off, il bistrot del Teatro Duse, riservato a tutti gli spettatori di Filmusic, per festeggiare insieme il Carnevale, naturalmente in maschera.

Biglietti da 10 a € 30 con riduzioni* (*Sconti tessere Soci Arci, Coop, Carta insieme Conad 10%)

