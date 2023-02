Da casa, grazie al probabile scambio droga-danaro che avveniva senza incontrarsi in quanto concretizzato attraverso l’utilizzo della cassetta postale di casa, gestiva l’illecita attività di spaccio a favore di clienti che, probabilmente previ accordi, lasciavano nella cassetta postale il corrispettivo concordato ritirando lo stupefacente. Questa l’ipotesi investigativa dei carabinieri della Stazione di Gattatico che, congiuntamente ai colleghi dell’Arma di Castelnovo Sotto, al culmine di una mirata attività, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato un’insospettabile 25enne disoccupato abitante a Campegine, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

L’attività ha portato al sequestro di circa 8 etti tra marjuana ed hascisc, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e un migliaio di euro in contanti di cui 15 rinvenuti all’interno della cassetta postale di casa in uso al 25enne. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

L’origine dei fatti ieri mattina quando i carabinieri, al culmine di una mirata attività si sono recati presso l’abitazione del giovane dando corso a una perquisizione domiciliare che si è conclusa con esito positivo. Nel dettaglio sono state sequestrate due buste di plastica contenenti rispettivamente 215 e 19 grammi di marjuana, vari frammenti di hascisc per un peso di oltre 20 grammi e un bilancino di precisione tutto riposto sul tavolo del soggiorno, una busta con mezzo chilo di marjuana rinvenuta in un mobile della camera da letto, alcune buste sia idonee alla termosaldatura che alla chiusura ermetica trovate in un mobile del soggiorno, 980 euro custoditi nel portafoglio e 15 euro rinvenuti all’interno della cassetta postale in uso al giovane posta all’esterno del condominio.

Acquisti tali elementi e alla luce della flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane è stato dichiarato in arresto e ristretto a disposizione della procura reggiana. Questa mattina il 25enne, comparso davanti al tribunale di Reggio Emilia, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.