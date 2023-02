Aprirà i battenti sabato 11 febbraio, a partire dalle 10, la nuova area sgambamento cani del quartiere Cappuccini (nell’area verde tra via Libera e via San Francesco).

Saranno presenti le autorità cittadine e il Centro Soccorso Animali di Arceto che, insieme a istruttori cinofili e accompagnatori, sarà a disposizione dei presenti per domande e curiosità.

La zona sgambamento cani si sviluppa parallelamente alla ferrovia, sufficientemente lontana dalle abitazioni da non creare disagi, nella zona verde accessibile comodamente dal parcheggio di via Libera.

Nel dettaglio, sono state realizzate due aree debitamente recintate, suddivise per cani di piccola taglia (area 1) e cani di grossa taglia (area 2), per una superficie complessiva pari a circa 1400 mq.

Entrambe le aree sono dotate di recinzione di perimetrazione in rete metallica plastificata con un cancello di accesso.

Per quanto riguarda l’area di sgambamento “grossa taglia” è stato installato un secondo ingresso pedonale di servizio, sul lato prospiciente Viale san Francesco.

Nei pressi degli ingressi è stata installata idonea cartellonistica di segnalazione, indicante anche le regole di utilizzo dell’area; fontanella dell’acqua con doppio rubinetto e ciotola in acciaio inox per abbeverare cani, panchine di seduta e cestini portarifiuti. Una zona pavimentata all’ ingresso consentirà ai proprietari di accedere e usufruire delle sedute e della fontanella in modo più agevole anche nei mesi invernali.