FIPE-Confcommercio esprime soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato dell’emendamento proposto dal Governo al Decreto Legge “Milleproroghe”, che prevede l’ulteriore esonero dall’autorizzazione paesaggistica e culturale fino al 31 dicembre 2023 per i dehors. Da sempre FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio-Imprese per l’Italia, si è espressa a favore di un nuovo approccio di valorizzazione degli spazi pubblici.

“Sin dalle fasi iniziali dell’emergenza pandemica infatti -commenta Elisa Azzolini, presidente provinciale FIPE- la Federazione ha lavorato per promuovere un nuovo modo di pensare i dehors favorendo un cambiamento di paradigma da pura occupazione del suolo pubblico a una vera e propria riprogettazione urbana. Un ribaltamento dell’approccio che deriva anche dalle conseguenze del Covid-19, che ha profondamente cambiato la struttura dell’offerta dei Pubblici esercizi: gli spazi esterni non sono un’appendice dell’attività, ma un modo nuovo di vivere la convivialità”.

“Ora -continua Elisa Azzolini- è il momento di mettersi al lavoro per rendere queste novità concrete e strutturali. La Regione Emilia-Romagna ha già fatto proprie le nostre ragioni. Auspichiamo che anche le nostre Amministrazioni locali, insieme al Governo e alle Soprintendenze, siano al nostro fianco per consentire una nuova progettazione dello spazio pubblico che tenga conto del diritto dei residenti di vivere in aree ordinate e fruibili, di quello dei cittadini di godere di spazi urbani di qualità e di quello delle imprese di lavorare”.