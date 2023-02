Domenica 12 febbraio dalle ore 14.30 fino all’imbrunire in piazza Zanti a Cavriago, si svolgerà la festa di carnevale per i bambini e le famiglie. In programma tante animazioni e la partecipazione di Mamma me la canti.

“Torna a Cavriago il Carnevale, la festa e la voglia di stare insieme” dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “E’ per me motivo di grande soddisfazione sapere che questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra i giovanissimi ragazzi e ragazze di Cuariẽgh on the Road, l’ormai solida e consolidata Proloco Di Cavriago, il Circolo Kessel punto di riferimento competente e capace nell’organizzare eventi e l’Oratorio Gran Pino. Il Comune di Cavriago sostiene la creatività e lo spirito di iniziativa di coloro che vogliono unirsi per stare insieme e fare stare insieme famiglie e persone di tutte le età”.

Gonfiabili, truccabimbi giochi e animazioni faranno da cornice al coro giovanile Cavriacanto e alla tradizionale sfilata delle mascherine.

Tutti saranno protagonisti e per i più golosi dalle ore 17.30 presso l’ex Sacra Famiglia sarà possibile gustare gnocco fritto in abbondanza.