Proseguono come da calendario le modifiche della raccolta rifiuti a Fiorano Modenese e Sassuolo. A Fiorano Modenese, nelle parti residenziali le raccolte porta a porta di carta e plastica sono già a regime e sono in corso di ultimazione le sostituzioni dei contenitori stradali. Nel forse, invece, le raccolte porta a porta – che in questa parte del territorio comunale riguarderanno tutte le frazioni di rifiuti – prenderanno il via lunedì 20 febbraio.

Sono in corso di ultimazione le attività informatiche che consentiranno l’utilizzo – sui dispositivi Android – delle Carte Smeraldo virtuali. Assieme ai kit, infatti, i cittadini ricevono un volantino pieghevole che racchiude un codice a barre: caricando questo codice sul Rifiutologo (dalla sezione Cassonetto Smarty, reperibile nel menù principale identificato dalle tre lineette orizzontali in alto a sinistra), sarà a breve possibile aprire i cassonetti informatizzati con il telefonino. Al momento, per farlo è necessario utilizzare le tessere fisiche consegnate assieme ai kit ma, a breve, sarà possibile anche accedere ai contenitori stradali semplicemente avvicinando il proprio telefono sul quale sia stata abilitata la Carta Smeraldo virtuale.

A Sassuolo, infine, sono attualmente in corso le distribuzioni dei kit presso le Case Smeraldo. Le modifiche ai servizi inizieranno concretamente ad arrivare sul territorio solo dopo l’inizio di marzo.